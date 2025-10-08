Ubriaco alla guida di un camper sequestrato: aggredisce gli agenti e viene arrestato

Rimini, 8 ottobre 2025 - Una scena da film si è svolta ieri sera a Marina Centro, dove un 47enne riminese ha pensato bene di mettersi alla guida di un camper che non solo non avrebbe dovuto toccare, perché già sequestrato ai fini della confisca, ma senza nemmeno avere la patente, perché revocata. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida di un camper che risultava già sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. L’intervento è stato effettuato attorno alle 20 dalla squadra giudiziaria della Polizia Locale, impegnata in un servizio di controllo del territorio in via Regina Elena. Gli agenti hanno notato il camper procedere a velocità sostenuta, con manovre vistosamente pericolose, e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Una volta accertati i gravi illeciti, la situazione è rapidamente degenerata. Durante la redazione degli atti, l’uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, disturbando anche i passanti e i clienti di un locale nelle vicinanze. All’arrivo del carro attrezzi incaricato della rimozione del veicolo, il 47enne ha reagito con particolare violenza: ha lanciato una bottiglia di vetro contro gli operatori e gli agenti, ha infranto un vetro del camper e si è dimenato con calci e strattonamenti. A quel punto, gli operatori sono stati costretti a immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Nei suoi confronti è scattato l’arresto per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Il mezzo è stato nuovamente sottoposto a sequestro ai fini della confisca. All’uomo è stata inoltre comminata una sanzione di circa 5mila euro per guida senza patente. Dagli accertamenti è emerso che il 47enne aveva già precedenti analoghi per guida sotto l’effetto dell’alcol e con patente revocata.