Ubriaco in auto sul nuovo Parco del mare

Al volante della sua auto, si è infilato come se nulla fosse nella zona a traffico limitato del Parco del Mare di Marina Centro. Per sua sfortuna, però, l’automobilista è incappato quasi immediatamente in una pattuglia della polizia locale di Rimini. E’ iniziato così il servizio notturno della squadra giudiziaria svoltosi tra venerdì e sabato, finalizzato al controllo del territorio per la prevenzione degli incidenti stradali, causati spesso da chi si mette al volante dopo aver alzato il gomito. Il giovane a spasso in auto nel parco del Mare, risultato positivo al test dell’etilometro, si è visto notificare anche una sanzione per guida in stato d’ebrezza. Una delle 10 che durante i servizi del fine settimana gli agenti della polizia locale di Rimini hanno elevato. Tra queste ci sono infatti quelle che, la stessa notte, sono state contestate al posto di controllo fatto tra via Colombo e via Destra del Porto, dove sono stati sottoposti all’etilometro 9 conducenti, 8 dei quali risultati positivi. Sono stati 5 - tra questi - quelli a cui è stata sospesa la patente di guida con la sola sanzione amministrativa e 3 invece coloro che sono andati incontro alla sanzione più grave, che prevede il ritiro della patente di guida da 6 mesi a un anno e la denuncia a piede libero. A questi poi si aggiunge anche la sanzione fatta a carico di un neopatentato, sorpreso con una tasso superiore allo zero.