Ubriaco in fuga rischia di investire un agente

L’auto noleggiata in Polonia, con targa straniera, che per poco non ha investito un agente della polizia municipale dopo una folle corsa a Riccione. E’ iniziato così l’anno della polizia locale, nella notte del primo giorno di gennaio, alle cinque, quando a un posto di blocco in viale Sardegna gli agenti intimano di fermarsi a un veicolo con targa polacca. Il conducente in un primo momento rallenta, ma appena i vigili gli si avvicinano e vedono che è alterato probabilmente da alcol, il giovane spinge sull’acceleratore e scappa sfiorando uno degli agenti che per istinto riesce a spostarsi quel tanto che gli permette di non finire sotto l’auto. Il veicolo con targa polacca sfreccia per le vie della città con la municipale alle calcagna. Il ragazzo alla guida prende in pieno un cordolo stradale e la gomma esplode, ma lui non si ferma. Con lo pneumatico ridotto a brandelli e il cerchio che riga l’asfalto l’auto si dirige verso il casello autostradale. A quel punto la municipale allerta la sezione autostradale della Polizia che ferma l’auto nella prima piazzola dell’A14. E qui che lo raggiungono anche gli agenti della polizia locale.

Il ragazzo è del 2005, è un neopatentato ma non è polacco. Si scopre che è di Foggia. Viene denunciato e sanzionato. Resta da capire cosa ci faceva a bordo di un’auto con targa straniera, ed è quello che fa la municipale scoprendo che "c’è una nuova abitudine, diffusa in alcune aree d’Italia, in cui i cittadini italiani preferiscono noleggiare veicoli immatricolati all’estero, per sfuggire ai costi elevati delle assicurazioni. Tuttavia, è importante ricordare che i veicoli noleggiati per più di 30 giorni devono essere registrati nel registro italiano, pena una sanzione fino a mille euro e il fermo del veicolo. Anche per questo, il conducente è stato sanzionato".

I controlli stradali durante le festività hanno visto introdurre anche le prime sanzioni apportate dalle modifiche al codice della strada. I vigili, fermando le auto nelle arterie che portano la casello autostradale e in collina dove si trovano le discoteche, hanno finito con il ritirare sei patenti di guida a chi aveva superati i limiti consentiti. La maggior parte degli automobilisti erano neopatentati. I controlli natalizi si sono concentrati anche nelle zone centrali pedonali con un presidio continuo. Gli equipaggi a piedi hanno monitorato costantemente le zone più affollate dai turisti con particolare attenzione a quanto accade sulla linea del Metromare, spesso utilizzata da gruppi di giovani per raggiungere la città. i vigili si sono serviti anche del’unità cinofila ed alla fine sono state trovate sei persone in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui una considerevole quantità di metanfetamina. Sono state tutte e sei sanzionate.

Andrea Oliva