Ubriaco, minaccia barista e distrugge le auto

Dopo essersi scolato della tequila, ha perso la testa e seminato il panico fuori da un bar di via Porto Palos, a Viserbella. Arrestato dalla polizia di Stato. Il giovane albanese non potrà più mettere piede per un anno in nessun bar della provincia o sostare nelle immediate vicinanze. Sono questi gli effetti del Daspo urbano, disposto dal questore, Rosanna Lavezzaro. L’allarme è scattato l’altro ieri, quando il 20enne albanese ha iniziato a dare in escandescenza all’esterno del locale di Viserbella. Dopo aver spaccato bottiglie e bicchieri, ha impugnato un coccio e lo ha usato per minacciare di morte il gestore del bar. Non pago, ha deciso di accanirsi anche contro le macchine in sosta, prendendole a calci e pugni fino a danneggiarne alcune. Nel frattempo sul posto si sono precipitate le pattuglie della polizia di Stato. Gli agenti si sono avvicinati cercando di tranquillizzarlo, ma il giovane ha continuato nella sua opera di devastazione, scagliandosi contro le divise con calci e pugni e prendendo addirittura a testate le auto di servizio. I poliziotti sono riusciti ad immobilizzare l’esagitato e ad accompagnarlo in questura per l’identificazione. Ieri mattina l’albanese è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini per essere sottoposto al processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma nella città di residenza. Vista la pericolosità sociale e il rischio che possa cimentarsi nuovamente in altri reati, il questore Rosanna Lavezzaro ha emesso a suo carico la misura del Daspo urbano.