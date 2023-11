Ubriaco riempie di botte il figlio e lo costringe a restare senza cibo

Ubriaco fradicio, era solito prendersela con il figlioletto di soli 13 anni. E quando non era costretto a fare i conti con i picchi di violenza del padre, il ragazzino rimaneva per molto tempo da solo, chiuso in una camera, senza nemmeno mangiare. Una storia di maltrattamenti e vessazioni in ambito famigliare quella portata a galla dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini, che hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne nordafricano. Il provvedimento, emesso dall’autorità giudiziaria riminese, fa seguito ad un’indagine nata da diversi interventi svolti nel corso del tempo dai militari dell’Arma nell’hotel in cui l’arrestato aveva preso alloggio. Con lui, nello stesso albergo, viveva anche il figlio, che veniva puntualmente sottoposto a percorre e minacce, specialmente quando il padre era inebriato dai fumi dell’alcol. Secondo quanto ricostruito, durante un momento di assenza del padre, il piccolo sarebbe riuscito ad allontanarsi dall’albergo e aveva iniziato a vagare in strada, venendo quindi fermato e soccorso dai militari dell’Esercito e dai carabinieri della compagnia di Rimini. L’indagato, dopo una meticolosa ricerca, è stato rintracciato dai carabinieri mentre era a lavoro in un cantiere edile della provincia di Pesaro e, dopo la notifica dell’ordinanza, è stato accompagnato in carcere di Rimini a disposizione dell’autorità giudiziaria.