Ubriaco semina il panico al Marecchia Dream Fest: in manette

Ubriaco, violento, fuori controllo. Ha seminato il caos tra il pubblico del Marecchia Dream Fest, il ‘concertone’ del 1° maggio svoltosi l’altro ieri al parco XXV aprile, arrivando persino ad aggredire i poliziotti, mordendo la mano di un agente e picchiandone il suo collega. Alla fine per un 30enne della provincia di Ancona sono scattate le manette. Ieri mattina, l’uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove si è celebrato il processo per direttissima. Deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le prime segnalazioni sui comportamenti molesti del 30enne sono iniziate ad arrivare già durante il pomeriggio. L’uomo, su di giri probabilmente a causa dell’alcol, si aggirava tra il pubblico del concerto nel parco XXV Aprile, mollando spintoni e spallate a destra e manca. Per questo motivo, il 30enne è stato allontanato una prima volta dagli addetti alla sicurezza del festival. Poco dopo però è tornato alla carica, a torso nudo e senza scarpe, sempre continuando a comportarsi in modo molesto, tra spintoni e insulti.

Un atteggiamento che naturalmente ha richiamato l’attenzione degli agenti della polizia di Stato, presenti sul posto per il servizio d’ordine. A un certo punto ha letteralmente perso la testa e, come una furia, si è scagliato contro gli agenti. Uno di loro è stato preso a calci e pugni, mentre un altro addirittura ha rimediato un morso al dito di una mano. Un’esplosione di violenza che, per fortuna, si è interrotta sul nascere con le divise che alla fine sono riuscite nell’intento di fermare l’invasato. Il suo 1° maggio è quindi terminato in camera di sicurezza.