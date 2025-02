Ubriaco semina il panico nel bar di Secchiano: profugo bloccato e denunciato dai carabinieri

Momenti di paura ieri mattina al Caffè del centro in piazza Cappelli a Secchiano, a Novafeltria. Un 30enne di origine africana, ospite di un centro di accoglienza, è arrivato nel locale completamente ubriaco e ha iniziato a infastidire i presenti. L’uomo prima si è sfogato contro i clienti farfugliando frasi sconnesse, ed è diventato poi sempre più molesto e aggressivo creando paura e scompiglio nel bar. Stando a quanto emerso, il 30enne già in passato si sarebbe reso protagonista di episodi analoghi, tanto che era già stato segnalato alle forze dell’ordine. Preoccupato che la situazione potesse degenerare, e visto che l’esagitato non voleva affatto saperne di andarsene, il titolare ha deciso di chiamare i carabinieri. Nel frattempo lo straniero è uscito dal locale e si è fermato poco distante, nei pressi della pensilina dell’autobus in piazza Cappelli. È qui che, pochi minuti dopo, è stata inviata una prima pattuglia per verificare la situazione. Tuttavia, alla vista dei militari, il ragazzo ha reagito con nervosismo, iniziando a dare in escandescenza e rendendo necessario l’intervento di altre due pattuglie per contenerlo. I militari, dopo averlo bloccato, lo hanno condotto in caserma a Novafeltria per l’identificazione. Il 30enne è stato denunciato a piede libero per ubriachezza molesta.

