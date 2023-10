Uccisa con 17 coltellate. La lotta disperata di Pierina. Conosceva il suo assassino

Ha lottato disperatamente contro il suo carnefice, che le ha teso un agguato mortale nel buio del garage sotterraneo del condominio. Pierina Paganelli, 78 anni, si è opposta alla furia cieca dello sconosciuto che le ha inferto tra le 15 e le 17 coltellate, accanendosi su di lei anche quando il suo corpo è rimasto agonizzante sulle scale dietro la porta tagliafuoco. L’identità del suo assassino e il movente del brutale delitto, avvenuto a cavallo tra martedì e mercoledì, restano ancora un mistero, che gli agenti della squadra mobile di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, avranno ora il delicatissimo compito di risolvere. Si indaga soprattutto nell’ambiente dei familiari più stretti di Pierina e degli altri residenti del complesso residenziale di via del Ciclamino, a Rimini, anche se gli investigatori non escludono nessuno scenario e gli accertamenti proseguono a 360 gradi.

L’anziana aveva la gonna strappata e il body fuori posto, ma al momento non vi sono elementi che possano far ipotizzare una violenza sessuale. Allo stesso modo si tende ad escludere l’ipotesi di una rapina, visto che la borsetta con gli effetti personali è stata ritrovata accanto al corpo. Pierina potrebbe essere stata vittima di qualcuno che forse conosceva le sue abitudini e che potrebbe avere atteso che la donna facesse rientro a casa dopo l’incontro con il gruppo di preghiera dei Testimoni di Geova, per poi saltarle addosso sulle scale non appena posteggiata la macchina nel box auto. Un’ipotesi che però restringerebbe il cerchio delle indagini a chi abita nel complesso residenziale e ai suoi frequentatori abituali. Ogni sera attorno alle 21 la rampa che conduce al garage sotterraneo viene chiusa da un cancello: per raggiungere il sotterraneo è dunque necessario essere in possesso del telecomando o della chiave per aprire il cancello o in alternativa passare internamente attraverso scale o ascensore. Dopo essersi separata dal marito (dal quale aveva divorziato a seguito della sua adesione alla comunità dei Testimoni di Geova), la 78enne si era trasferita in un appartamento al terzo piano, proprio di fronte a quello del figlio Giuliano Saponi e della nuora Manuela Bianchi: è stata proprio quest’ultima, mercoledì scorso attorno alle 8.30, a ritrovare il corpo senza vita circondato da tracce di sangue. "Sono stata interrogata fino alle 4 in Procura – ha detto ieri uscendo di casa – perché sono la persona più informata sui fatti e perché ieri mattina sono stata io a trovare mia suocera, mentre scendevo ad accompagnare mia figlia a scuola. Una disgrazia che arriva con mio marito ancora ricoverato".

La Bianchi nel giugno di quest’anno aveva fatto un appello pubblico sui social per cercare testimoni dell’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il marito. Uno dei tre figli di Pierina Paganelli, Giuliano, 53 anni, il 7 maggio era stato trovato al margine della strada con il cranio lesionato. Un incidente o un’aggressione che rimane ancora un mistero e che non si esclude potrebbe essere collegato all’assassinio. "Noi siamo vicini alla famiglia di Pierina Paganelli - ha detto Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova per l’Emilia Romagna e Marche - tutta la nostra comunità adesso si sta stringendo attorno ai familiari". Nel frattempo tra i residenti del complesso residenziale riminese serpeggia la preoccupazione. "Dopo quello che è successo abbiamo paura. Chiederemo le telecamere alla riunione condominiale prevista per domani sera – racconta una vicina di casa – i garage sono troppo bui".

"La tragica morte della madre ha lasciato i nostri assistiti increduli e sotto choc – spiegano gli avvocati Monica e Marco Lunedei, che assistono i tre figli di Pierina –. I parenti non si capacitano che un evento così terribile e senza senso possa aver coinvolto la loro madre, una donna amata e stimata da tutta la comunità locale e religiosa, la cui vita era scandita da una tranquilla routine quotidiana".