Uccisa dal tir: 600mila euro ai suoi familiari

Doveva essere un periodo di vacanza e di spensieratezza. Qualche giorno di ferie, trascorso in giro in bici sulle colline della Romagna. E invece, l’8 maggio del 2023, il soggiorno di una cicloturista francese di 70 anni si era trasformato in tragedia: la donna era stata travolta e uccisa da un tir in via Trasversale Marecchia a Sant’Ermete, a Santarcangelo, mentre stava pedalando insieme a un gruppo di altri turisti francesi, tra cui il marito. Era morta così, in mezzo alla strada, davanti agli occhi sconvolti del compagno che aveva condiviso con lei quell’escursione in sella alle due ruote. A nulla erano valsi i tentativi del personale del 118 di rianimarla.

A distanza di un anno e del mezzo dalla tragedia, nell’udienza preliminare davanti al gup di Rimini si è definita la vicenda processuale che aveva portato alla sbarra l’autotrasportatore coinvolto nell’incidente, un riminese di 49 anni. L’uomo, difeso dagli avvocati Luca Greco e Gianni Scenna, ha patteggiato una condanna di un anno e 2 mesi (pena sospesa) per omicidio colposo e per le infrazioni del codice della strada commesse. Riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno. Prima ancora che il caso approdasse in aula, infatti, l’assicurazione ha risarcito i familiari della vittima – tutti residenti in Francia – per circa 600mila euro. Disposta anche, per il camionista, la sospensione della patente per un anno e 2 mesi.

Quel giorno, stando alla ricostruzione dell’incidente, la donna – che faceva parte di un gruppo di cicloturisti in vacanza a Cesenatico – stava percorrendo un tratto in salita della Trasversale Marecchia, all’altezza di via Arpino, non lontano dal ristorante Squadrani, quando affrontando una curva ’a esse’ era stata colpita in maniera fatale dal mezzo pesante, alla cui guida si trovava il 49enne. Sul posto erano accorse le pattuglie della polizia locale di Santarcangelo, a cui erano stati affidati i rilievi, insieme ai carabinieri a supporto e i mezzi di soccorso del 118.

Dai primi riscontri svolti dai vigili, era emerso che la vittima e il camion stavano procedendo nella medesima direzione quando il tir aveva urtato e travolto la 70enne francese, nel tentativo di passare oltre il gruppone di ciclisti. L’urto violentissimo con il mezzo pesante non aveva lasciato scampo alla 70enne francese (G.F. le sue iniziali). La donna era morta sul colpo: nonostante l’immediato soccorso prestato dei sanitari, tutti i tentativi di rianimazione sono risultati vani.