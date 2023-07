Uccise il vicino a colpi di bilanciere Condannato il killer di Donadio: dovrà scontare 15 anni di carcere

di Lorenzo Muccioli

Quindici anni e quattro mesi e quattro anni di libertà vigilata una volta scontata la pena. E’ la condanna decisa dalla Corte d’Assise del tribunale di Rimini, che nel pomeriggio di ieri - dopo un dibattimento cominciato in mattinata e proseguito per diverse ore - si è così pronunciata nei confronti di Edi Zegarac, il 55enne di origine slovena che doveva rispondere dell’omicidio del vicino di casa, Nicola Donadio, 50 anni, colpito in testa con un bilanciere da palestra a Misano. Il 12 gennaio del 2022, all’alba, i carabinieri erano accorsi nel piazzale del depuratore, richiamati da un residente che aveva sentito le grida, arrestando Zegarac. Tra lui e il vicino di casa da tempo non correva buon sangue. Entrambi vivevano in dei moduli forniti dal Comune per le persone in emergenza abitativa e già in passato c’erano stati degli screzi per questioni di vicinato.

Il giorno del delitto, Zegarac era andato dal vicino con l’intento di parlargli per convincerlo a ritirare una querela presentata qualche tempo prima, ma la situazione sarebbe degenerata portando quindi alla feroce aggressione. Il pubblico ministero Davide Ercolani, delegato per l’udienza a seguito del pensionamento del titolare dell’inchiesta, Paolo Gengarelli, aveva chiesto per Zegarac il massimo della pena, ovvero la condanna all’ergastolo, sulla base delle contestazioni formali avanzate inizialmente dalla Procura. Rispetto all’iniziale formulazione, nei confronti di Zegarac - difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù - è però venuto a decadere l’ipotesi della circostanza aggravante connessa ai futili motivi, con conseguente riconoscimento delle attenuanti e l’accesso al rito abbreviato che prevede la riduzione della pena di un terzo.

L’imputato era stato riconosciuto "capace di intendere e volere" dalla perizia affidata dai giudici al professor Renato Ariatti, il quale ha consegnato la sua relazione qualche giorno fa. Nella perizia, Ariatti evidenziava anche come "lo stato dissociativo dopo le primissime fasi del delitto e le amnesie" fossero da "inquadrare come fenomeni post-traumatici, insorti in una fase in cui il soggetto era ancora in uno stato di conservata coscienza". Per le motivazioni della senteza bisognerà ora attendere novanta giorni. Il legale di Zegarac, l’avvocato Orrù, esprime soddisfazione per il fatto "che siano state riconosciute le istanze presentate dalla difesa in particolar modo quelle per l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi". I familiari di Donadio (i figli, i fratelli, il padre e l’ex moglie della vittima) assistiti dagli avvocati Stefano Caroli, Massimo Melillo e Federico Mancini, si sono costituiti parte civile nel processo. I legali hanno quantificato la richiesta di risarcimento, che complessivamente ammonta a oltre un milione e mezzo.