Uccise il vicino a colpi di bilanciere Perizia psichiatrica per il killer

Edi Zegarac verrà sottoposto a perizia psichiatrica, per determinare se quel 12 gennaio dell’anno scorso, quando colpì in testa con un bilanciere a Misano il vicino Nicola Donadio, 50 anni, sia stato capace di intendere e di volere. È questo l’esito della prima udienza che si è celebrata ieri nell’ambito del processo per omicidio a carico di Zegarac, 54enne di origini slovene, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù e accusato di aver ucciso a Misano il proprio vicino al culmine di una lite.

La perizia psichiatrica, che era stata richiesta dalla difesa del presunto killer, non ha trovato l’opposizione della parte civile, la famiglia di Donadio: con l’avvocato Stefano Caroli che rappresenta la figlia maggiorenne del 50enne ucciso, l’avvocato Massimo Melillo per i figli minori, l’avvocato Federico Mancini per il padre e i fratelli della vittima. L’incarico è stato quindi affidato dal giudice allo psichiatra forense Renato Ariatti, il cui lavoro inizierà il 17 aprile, con 60 giorni di tempo per stilare la perizia sul presunto killer. I risultati saranno quindi relazionati al giudice nel corso della prossima udienza del processo, fissata per il 3 luglio prossimo.

La decisione di accogliere la richiesta della perizia è arrivata al termine dell’udienza in cui sono stati ascoltati i tre psicologi del carcere in cui si trova l’imputato e sono così emersi segni di una personalità dissociata di Zegarac, che tuttavia non può escludere automaticamente l’incapacità di intendere e volere del 54enne al momento dell’omicidio del vicino, con il quale in passato ci sarebbero stati screzi e dissapori per motivi di vicinato culminati secondo l’accusa con l’assassinio del 50enne da parte del Zegarac, utilizzando un bilanciere da palestra.

f.z.