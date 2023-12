Uccise la compagna a Rimini con 51 coltellate: condannato all’ergastolo

Rimini, 4 dicembre 2023 – Nessuno sconto di pena per Simone Benedetto Vultaggio, l’operaio riminese che il 25 giugno 2022 massacrò la compagna Cristina Peroni in via Rastelli, a Rimini.

La Corte d'Assise di Rimini ha condannato il 48enne alla pena dell'ergastolo, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi e riconoscendogli tutte e quattro le aggravanti (futili motivi, crudeltà, omicidio commesso in occasione dei maltrattamenti e omicidio ai danni della convivente) ipotizzate dall'accusa.

Cristina Peroni, massacrata senza pietà

Per Vultaggio, l'avvocato della difesa, Massimiliano Orrù, aveva chiesto invece la concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione delle aggravanti. L'imputato, secondo la ricostruzione degli agenti della squadra mobile di Rimini, si accanì con particolare violenza e crudeltà sulla 33enne originaria di Roma, raggiunta da 51 coltellate e 14 colpi di mattarello, il tutto alla presenza del figlioletto della coppia, che all'epoca aveva solamente cinque mesi.

"In questa vicenda non ci sono né vincitori né vinti, a perdere oggi è stato l'amore", ha commentato l'avvocato Elisabetta Gentile, che rappresentava i familiari di Cristina (in aula era presenta la migliore amica e il compagno della madre) -. Riteniamo tuttavia queste sentenze molto importanti perché possono contribuire ad evitare che in futuro qualcun altro possa emulare simili azioni".

Oltre alla condanna al carcere a vita, è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 150mila euro a favore del bambino della coppia e di 25mila euro alla sorella della vittima.