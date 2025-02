Uccise la ex compagna a coltellate. Condanna aggravata in appello. Per il killer arriva l’ergastolo

di Francesco ZuppiroliFine pena mai. Per il peruviano 55enne Maximo Aldana De La Cruz è tuonata ieri la formula che indica l’ergastolo, al termine dell’udienza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna, dove l’imputato era alla sbarra per il secondo grado del procedimento per l’omicidio aggravato della ex compagna Noelia Rodriguez Chura. Maximo Aldana era infatti stato condannato inizialmente a 24 anni dalla Corte d’Assise di Rimini, da cui l’imputato si era visto riconoscere le attenuanti generiche ma non l’aggravante dei futili motivi. Ora però, a seguito del ricorso in appello, i giudici bolognesi hanno ribaltato la decisione di primo grado, propendendo per infliggere l’ergastolo al 55enne che il 19 maggio del 2022 aveva massacrato e ucciso a coltellate la 46enne nel suo appartamento di via Dario Campana a Rimini.

La Corte d’Assise d’Appello ha infatti negato a Maximo Aldana le attenuanti generiche, "riconoscendo invece la sussistenza dello stalking, dovuto al fatto che il killer perseguitasse la donna con decine di migliaia di messaggi, la continua vessazione della propria vittima, nonché il legame familiare e sentimentale tra loro", ha elencato l’avvocato Morena Ripa, che rappresenta le due figlie e il figlio di Noelia in qualità di parte civile nel procedimento.

Aldana, arrestato dalla squadra mobile di Rimini dopo aver ucciso la ex compagna con 21 fendenti scagliati brandendo un coltello seghettato, aveva subito ammesso di avere agito in un momento di rabbia dovuto al rifiuto di quella donna che per molti anni era stata la sua compagna di vita. I due, infatti, erano stati fidanzati per quasi 17 anni mentre si trovavano in Perù. Nel luglio del 2021 però Noelia aveva preso la decisione di trasferirsi in Italia per cercare lavoro come badante, decidendo di interrompere la relazione con l’ex compagno. A questo punto Aldana, difeso dall’avvocato Paola Benfenati, aveva deciso di seguire l’amata fino a Rimini, per chiederle di sposarlo e portando con sé persino l’anello di fidanzamento. Ma anche in quella occasione, Noelia Rodriguez si era rifiutata di assecondare la volontà dell’ex compagno, rifiutandolo ancora.

Fu proprio quell’ennesimo rifiuto a mandare su tutte le furie l’uomo, che decise di prendere il coltello e quindi compiere il femminicidio, all’interno dell’appartamento al civico 101 di via Dario Campana. Come era poi emerso durante le indagini compiute dalla procura di Rimini (pm Celli e Ercolani), Maximo Aldana De La Cruz anche dopo il termine della relazione aveva continuato a perseguitare Noelia tempestandola di chiamate e messaggi, arrivando anche, in alcune occasioni, a minacciarla. Prima di trasformare le minacce in tremenda realtà, compiendo quel femminicidio che ora gli è costato il carcere a vita.