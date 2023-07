Uccise la moglie malata da anni, Maini alla sbarra

Filippo Maini, 78enne ex infermiere che il 22 giugno 2020 uccise la moglie Luisa Bernardini, allora 77enne e malata da anni di Alzheimer, andrà a processo. E alla sbarra Maini dovrà rispondere per l’accusa di omicidio volontario, che davanti al gup Ceccarelli nei giorni scorsi non ha trovato alcun ridimensionamento in morte del consenziente – come richiesto dalla difesa di Maini affidata all’avvocato Alessandro Sarti –. Il tentativo difensivo tuttavia è stato fatto nel richiedere un rito abbreviato che stante l’accusa per omicidio non può essere ammesso come rito alternativo all’ordinario. Tuttavia, con questa richiesta, se al termine del processo la Corte d’Assise dovesse riconoscere la riqualificazione del reato, l’imputato potrà usufruire dello sconto di un terzo della pena come avrebbe previsto il rito abbreviato. A decidere della riqualificazione sarà quindi la Corte d’Assise, davanti a cui il processo per l’omicidio di via Coletti si aprirà nel febbraio 2024, con l’accusa, rappresentata dal pm Luca Bertuzzi, che imputa a Maini di aver fatto ingerire alla propria moglie un mix fatale di farmaci prima di soffocarla con un cuscino. La difesa di Maini sostiene però che il 78enne stesse soddisfando le richieste della stessa vittima, al contrario della testimonianza della badante, raccolta dalla Procura.