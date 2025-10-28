Uccise l’accoltellatore. Prosciolto il carabiniere: "Oggi ritrovo la serenità"

"Ho sempre ribadito di aver agito in quel modo perché non ho mai avuto nessun’altra possibilità. Finalmente posso tornare a svolgere il mio lavoro in maniera un po’ più serena. Resta il dolore per la scomparsa di un giovane". Le parole di Luciano Masini, 55 anni, comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio (Rimini), arrivano dopo dieci mesi di indagini, perizie e accertamenti. Ieri la gip di Rimini Raffaella Ceccarelli, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l’archiviazione del procedimento per eccesso colposo di legittima difesa a carico del militare. Il luogotenente era indagato per aver ucciso, nella notte di Capodanno, Muhammad Sitta, un 23enne egiziano che aveva accoltellato quattro persone in strada senza alcun apparente motivo.

Il provvedimento, notificato ieri mattina al suo difensore, l’avvocato Tommaso Borghesi, conferma la ricostruzione già avanzata dalla Procura: Masini agì per legittima difesa, trovandosi in una situazione di pericolo immediato e concreto. La giudice Ceccarelli, nelle motivazioni, chiarisce che gli elementi raccolti escludono qualsiasi responsabilità penale a carico del comandante, riconoscendo la "scriminante sia dell’uso legittimo delle armi che della legittima difesa, non ravvisandosi eccesso colposo".

La gip sottolinea inoltre come la reazione del militare sia stata "necessaria e non evitabile altrimenti", una scelta imposta dalle circostanze, "anche se è costata la giovane vita di un ragazzo". E aggiunge: "A sostenere la legittimità della scelta effettuata dal Masini vi sono poi le emergenze, sia pur acquisite ex post, sulla personalità del Sitta, soggetto con disturbi mentali, e che rendono ancor più plausibile la ricostruzione offerta dal militare, ossia di essersi trovato di fronte a un ragazzo che non solo aveva già accoltellato molte persone nell’ora e nella mezz’ora precedente, ma che non era particolarmente in sé da potersi colloquiare o ragionare diversamente, come il militare ha per la prima parte delle azioni provato ripetutamente a fare".

Un contesto di paura e tensione, quello della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, quando Masini e i suoi colleghi arrivarono in via Casale, a Villa Verucchio, trovandosi davanti una scena di terrore. Il giovane egiziano, ospite di una cooperativa nell’ambito di un progetto di inserimento lavorativo e titolare di protezione internazionale, vagava ancora armato, urlando e brandendo un coltello, dopo aver ferito quattro persone – due ragazzi del posto e una coppia di turisti romani.

La giudice ricorda che in quei momenti i militari intervennero "su una situazione di grave turbamento, determinata dalle prime notizie emerse sulla possibilità si trattasse di una cellula terroristica, o di un’emulazione terroristica, avendo il Sitta colpito soggetti senza alcuna ragione, senza provocazione e senza alcun movente".

Non sarebbero bastati, in ogni caso, mezzi di difesa non letali, come il tonfa e lo spray al peperoncino. Il tonfa, in particolare, "è indicato quale sfollagente e come arma da mera difesa e non è sufficiente nel caso in cui occorre fronteggiare un soggetto armato, così invece è correttamente scelta l’arma di dotazione – pistola – usata dal Masini, trattandosi di reazione verso soggetto pericoloso ed armato di un coltello di notevoli dimensioni".