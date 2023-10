Uccise la moglie a coltellate, il marito in aula: "Non ricordo nulla”

Rimini, 23 ottobre 2023 - “La gelosia non uccide. Giustizia per Angela”. Una scritta che campeggia a chiare lettere, accanto ad una foto in bianco e nero di Angela Avitabile, la 59enne uccisa in casa a coltellate, la sera del 22 aprile 2022 a Rimini, dal marito, Raffaele Fogliamanzillo, 62 anni.

A indossarla, questa mattina, sono stati i parenti e gli amici della vittima del femminicidio di via Portogallo, che si sono dati appuntamento in tribunale in occasione della nuova udienza del processo davanti alla Corte d’Assise. In aula era presentate l’imputato, difeso dall’avvocato Viviana Pellegrini, che ha fornito spontanee dichiarazioni. Ha affermato di non ricordare ”assolutamente nulla” del giorno in cui è stato consumato il brutale omicidio, ed è tornato ancora una volta a parlare dei presunti “tradimenti” della moglie: una convinzione che nella mente del 62enne sarebbe stata indotta da una sorte di paranoia riconducibile forse alla sindrome ansiosa depressiva certificata dall’Ausl, per cui stava seguendo un trattamento al Centro di igiene mentale. Sindrome che lo portava ad avere ripetuti attacchi di gelosia, per cui si scagliava con rabbia contro la moglie, vedendo un tradimento che non c’era. Di fatto, il processo si giocherà proprio sulla reale capacità di intendere e volere dell’imputato. Per il perito della difesa, Fogliamanzillo sarebbe stato affetto da un disturbo che lo avrebbe reso totalmente incapace.

Opposto il parere del consulente di parte civile, per il quale l’uomo era pienamente in possesso delle sue facoltà mentali nel momento in cui si è scagliato contro Angela. In aula è stato sentito anche Ferdinando Fogliamanzillo, 39 anni, uno dei tre figli della coppia, mentre nel corso dell’udienza precedente, a settembre, erano saliti sul banco dei testimoni i fratelli Anna (41 anni) e Maicol (24) che avevano dipinto il padre come "un uomo violento e ossessionato dalla gelosia”.

Oltre a Ferdinando, sono stati anche una delle nipoti di Angela e la psicologa che da mesi ha in cura uno dei due figli di Anna. Il piccolo, secondo quanto emerso, avrebbe visto il cadavere della nonna stesa a terra in un lago di sangue, e forse potrebbe aver assistito anche al delitto. A rivelarlo sarebbe disegni e racconti che sono stati raccolti nel corso delle ultime settimane dalla psicologa che gli sta fornendo assistenza. E’ stata inoltre acquisiti agli atti la documentazione prodotta dal perito scelto come consulente della difesa che ha ricostruito in maniera dettagliata quanto avvenuto in via Portogallo il 22 aprile di un anno fa e i movimenti compiuti da Raffaele.

La prossima udienza in Corte d’Assise si terrà il 27 novembre prossimo: in programma la requisitoria del pubblico ministero. Al momento l’imputato si trova rinchiuso in una struttura psichiatrica per criminali di Reggio Emilia. I figli avevano chiesto al Centro di salute mentale di Rimini di farlo ricoverare: «Ci abbiamo provato per il bene di nostra madre». Ma per i figli, Raffaele "non è un pazzo: ha ucciso la mamma con crudeltà e freddezza”.