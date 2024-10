Uccise vigile del fuoco. Condannato a 12 anni il buttafuori della disco

Sono da poco passate le 17, quando il gup di Rimini Vinicio Cantarini pronuncia la sentenza: condannato a 12 anni, con la formula del rito abbreviato, l’albanese Klajdi Mjeshtri, ex buttafuori di Fano, accusato di avere ucciso a pugni il 34enne Giuseppe Tucci, vigile del fuoco di Foggia, padre di un ragazzino adolescente, dopo una lite avvenuta fuori dalla discoteca Frontemare di Rimini l’11 giugno 2023. Riqualificata, come chiesto dalla difesa, l’accusa a suo carico: da omicidio volontario aggravato a omicidio preterinziale aggravato dalla minorata difesa. Applicata quindi la pena massima con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato (da 16 a 12 anni).

Fuori dall’aula, scoppia la contestazione dei familiari di Tucci: non era questa la sentenza che i parenti del vigile del fuoco si attendevano. Fischi, urla, tensione alle stelle, papà Claudio e la mamma Lella scoppiano in lacrime mentre per riportare l’ordine deve intervenire la polizia. "Bella sentenza per tutti gli italiani" urla un parente, battendo ironicamente le mani. "Che schifo di Paese", "è una vergogna", "in questo Paese la giustizia non esiste". Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto per il buttafuori il massimo della pena, ridotta a 20 anni in funzione del rito abbreviato. Il pm era affiancato da Matteo Signani, il pugile di Savignano campione europeo dei pesi medi, sottocapo della Guardia costiera, che ha ricostruito la scena dell’aggressione utilizzando un manichino da boxe per simulare la traiettoria dei pungi inferti al vigile del fuoco. Gli avvocati difensori di Mjeshtri, Massimiliano Orrù e Piero Ippoliti, hanno sostenuto che l’albanese non abbia agito spinto dalla volontà di uccidere ma ingaggiando con il vigile del fuoco uno scambio di colpi reciproci, e hanno chiesto di derubricare il reato in omicidio preterintenzionale "in base a forti elementi che derivano dai referti medici e dalle testimonianze". In apertura, Mjeshtri ha rivolto un suo messaggio di scuse ai familiari della vittima: "non avrei mai immagino che sarebbe finita così". Presenti anche i genitori di Tucci e la sorella Barbara, parti civili con l’avvocato Marco Ditroia Nell’udienza precedente erano stati sentiti i tre testimoni chiave di quella sera: due buttafuori in servizio nel locale e un amico dello stesso Mjeshtri. Secondo i due buttafuori, poi intervenuti per sedare la rissa, Mjeshtri si sarebbe scagliato contro Tucci, continuando poi a bersagliarlo con alcuni colpi. Diversa la versione fornita dal terzo testimone, l’amico di Mjeshtri, secondo il quale sarebbero stato Tucci ad assalire per primo il buttafuori. Un ruolo decisivo, ai fini del processo, lo hanno avuto le perizie relative all’autopsia sul corpo. La dottoressa Loredana Buscemi – incaricata dal giudice – aveva concluso che Tucci quella sera era stato raggiunto da almeno nove colpi, i quali hanno provocato la rottura dell’arteria vertebrale sinistra. Il perito del giudice aveva concluso come nella morte del 34enne non fosse stata determinante né la caduta a terra né l’alcol. Conclusione, questa, che ha trovato riscontro nella relazione di Guido Pelletti, consulente della Procura, ma opinioni contrarie da parte del professor Mauro Pesaresi, peritodella difesa. Il consulente aveva sostenuto che, cadendo per effetto dei colpi, Tucci avrebbe sbattuto violentemente la testa a terra. "Ci siamo battuti e riteniamo che la sentenza sia correttissima - dicono gli avvocati Orrù e Ippoliti -. Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza, poi valuteremo". "Francamente mi dispiace, puntavamo alla volontarietà però, purtroppo, è andata così e dobbiamo accettare per il momento quanto stabilito dal giudice di primo grado" dice l’avvocato delle parti civili Ditroia.

Lorenzo Muccioli