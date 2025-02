Uccise vigile del fuoco. Negati arresti domiciliari

Negati i domiciliari per Klajdi Mjeshtri, il buttafuori albanese condannato a 12 anni di reclusione per l’omicidio preterintenzionale del vigile del fuoco Giuseppe Tucci, 34 anni, ucciso a pugni dopo una lite avvenuta fuori dalla discoteca Frontemare di Rimini l’11 giugno 2023. La richiesta di portare Mjeshtri fuori dal carcere (in attesa di un eventuale ricorso in Appello), avanzata dagli avvocati Massimiliano Orrù e Piero Venturi, è stata respinta dal gip Vinicio Cantarini, acquisito il parere contrario del pm Davide Ercolani.

La sentenza a carico del buttafuori, al termine del processo con il rito abbreviato, risale allo scorso ottobre. Riqualificata, come chiesto dalla difesa, l’accusa a suo carico: da omicidio volontario aggravato a omicidio preterinziale aggravato dalla minorata difesa. Applicata quindi la pena massima con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato (da 16 a 12 anni). Un ruolo decisivo, ai fini del processo, lo hanno avuto le perizie relative all’autopsia sul corpo. La dottoressa Loredana Buscemi – incaricata dal giudice – aveva concluso che Tucci quella sera era stato raggiunto da almeno nove colpi, i quali hanno provocato la rottura dell’arteria vertebrale sinistra. Il perito del giudice aveva concluso come nella morte del 34enne non fosse stata determinante né la caduta a terra né l’alcol. Conclusione, questa, che ha trovato riscontro nella relazione di Guido Pelletti, consulente della Procura, ma opinioni contrarie da parte del professor Mauro Pesaresi, peritodella difesa.

Il padre del vigile del fuoco, Claudio Tucci, si era costituito parte civile nel processo: a lui il giudice ha riconosciuto un risarcimento di 400mila euro. Per gli altri familiari, la madre e la sorella di Tucci (assistiti dall’avvocato Marco Ditroia), la compagna e il figlio minorenne (rappresentati dall’avvocato Marco Ferri) inizierà ora una battaglia in sede civile, a seguito della causa milionaria intentata nei confronti della società che si occupa della gestione del Frontemare, che a sua volta ha chiamato in causa la compagnia di assicurazione.

La richiesta ammonta a circa 400mila euro per ciascuna delle parti. Nelle motivazioni, il gip si sofferma in particolar modo sulle testimonianze fornite da altri due addetti alla sicurezza del locale e da un amico di Mjeshtri. I tre, secondo il giudice, avrebbe reso "versioni non esattamente sovrapponibili ed, in parte, contrastanti tra loro.