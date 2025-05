Ucciso a coltellate a Istanbul. Due nuovi arresti per l’omicidio del figlio dello chef Minguzzi

Altre due persone in manette per l’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, figlio dello chef misanese Andrea. I due nuovi arresti sono stati eseguiti dalla polizia turca, nell’ambito delle indagini sulla brutale aggressione ai danni del 14enne, avvenuta a fine gennaio nella capitale Istanbul. Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia Rezan Epozdemir, che ha specificato che l’arresto è avvenuto su istanza della famiglia, che ha presentato prove a carico del coinvolgimento dei due nuovi imputati. I due ultimi arresti si sommano alla detenzione dei due minorenni che hanno compiuto materialmente l’assassinio e ora rischiano fino a 24 anni di carcere.

Mattia Ahmet Minguzzi fu aggredito da due minorenni lo scorso 24 gennaio a Istanbul e morì dopo 17 giorni di coma. Il pubblico ministero ha chiesto 24 anni carcere per i due autori dell’omicidio. Mattia era andato con alcuni amici in un popolare mercatino che si svolge due volte a settimana nella parte asiatica della città. Un piccolo diverbio tra adolescenti ha scatenato la reazione dei due che prima si sono dileguati, poi sono tornati armati di coltello. Le immagini delle telecamere mostrano un attacco di raccapricciante violenza: prima le 5 coltellate da parte di uno, poi il calcio in testa finale sferrato dal secondo. I due si sono giustificati asserendo di essere stati insultati. Il quattordicenne è riuscito ad arrivare vivo in ospedale grazie all’intervento di una dottoressa che per caso si trovava sul luogo dell’attacco e alla prontezza dei presenti che hanno chiamato un’ambulanza. Preso in consegna dai medici sono state necessarie trasfusioni con ben 9 unità di sangue solo nei primi giorni. L’intervento disperato dei medici e la degenza in terapia intensiva non sono però riusciti a porre rimedio ai danni subiti da reni, polmoni e cuore e che hanno reso anche impossibile la donazione degli organi. Il ragazzo è morto il 9 febbraio.

Nelle scorse settimane la polizia turca ha anche arrestato 8 persone, tutte accusate di aver minacciato la famiglia Minguzzi e l’avvocato Epozdemir. Pressioni e minacce che hanno colpito in maniera sistematica, al punto da spingere la polizia turca ad aprire un dossier rubricato come "crimine organizzato". Un altro arresto era avvenuto lo scorso 15 aprile, quando un uomo di 67 anni è stato arrestato e rinviato a giudizio (rischia 4 anni) con l’accusa di aver sradicato i fiori e violato la tomba del giovane Mattia.