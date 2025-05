Ucciso a coltellate a Istanbul: "L’assassinio fu premeditato"

Fu crudele e fu "premeditato". Così ha tuonato Rezan Epozdemir, l’avvocato della famiglia Minguzzi, nell’aula del tribunale di Istanbul, in Turchia, dove nei giorni scorsi si è tenuta la seconda udienza del processo ai due presunti baby killer di 15 e 16 anni, accusati dell’omicidio del quasi coetaneo Mattia Ahmet Minguzzi, figlio dello chef misanese Andrea. L’avvocato della famiglia, infatti, ha chiesto l’aggravante della premeditazione per i due imputati ora in carcere in attesa della sentenza nei loro confronti e per cui rischiano fino a 24 anni di detenzione. Per ottenere tale condanna, l’avvocato dei Minguzzi ha ribadito la richiesta che non sia applicato alcuno sconto di pena e ha offerto una nuova ricostruzione di quanto accaduto quel tragico 24 gennaio nel mercatino sulla sponda asiatica del Bosforo: sostenendo che l’azione omicida dei due giovanissimi fosse stata premeditata.

Se da un lato i legali dei due adolescenti imputati "cercano di ottenere una pena più lieve perchè secondo loro l’assassino avrebbe subito delle offese rivolte a lui e alla famiglia", così l’avvocato Rezan Epozdemir, a pesare è una ricostruzione inedita di come andarono le cose istanti prima della aggressione mortale e dei 17 giorni di coma dopo i quali la storia di Mattia Ahmet Minguzzi si è poi interrotta.

Il primo incontro, infatti, non sarebbe avvenuto nel luogo dell’omicidio, ma in un parco vicino dove si era consumata una discussione tra Minguzzi e il gruppetto di quattro ragazzini in tutto. Mattia a quel punto si sarebbe poi allontanato, ma il gruppo degli assassini si è diviso per trovarlo, come ricostruito in aula. Una volta trovato Mattia il gruppo si sarebbe quindi diviso i compiti per sferrare l’attacco in maniera più precisa. Proprio giovedì mattina inoltre è scattata la detenzione per gli altri due membri della ‘banda’ che avrebbe ucciso Mattia. Per questi ultimi l’accusa è di concorso volontario in omicidio. I due nuovi detenuti infatti secondo le accuse avrebbero incitato gli assassini già alla sbarra sin dal primo momento e pianificato l’azione criminale. In seguito al fatale attacco, si sarebbero poi dileguati con i due assassini materiali, prima di tornare poi sul luogo del delitto per assistere alle scene di soccorso fingendosi estranei all’accaduto.

