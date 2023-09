Hanno ucciso il pesce Oscar, la mascotte dei bimbi malati: in ospedale è caccia al colpevole

Rimini, 24 settembre 2023 – «Mamma , è vero che il pesciolino non c’è più?" La bimba si alza dalla sedia dell’atrio del reparto di Chirurgia pediatrica e corre davanti all’acquario. Il naso si incolla al vetro trasparente, gli occhi vispi scandagliano il minuscolo habitat acquatico.

Due pesciolini timidi sguazzano tra le rocce di finto quarzo rischiate dalla luce artificiale. Del loro ‘compagno’ più grosso, però, nemmeno l’ombra. Oscar se n’è andato. Qualcuno, la settimana scorsa, lo ha rapito dalla casetta di cristallo in cui amava fluttuare sornione, lo ha sbattuto sul muro come se fosse un giocattolo di gomma fino a quando non ha smesso di boccheggiare.

Quel qualcuno non ha ancora un volto e un nome, ma di sicuro "deve avere un cuore nero come la pece" sussurra la mamma della bimba. "Se lo trovo, gli mollo un cazzotto sul naso" risponde la piccola, mostrando il pugnetto chiuso.

Medici e infermieri del reparto non lo dicono apertamente. Ma forse anche loro mollerebbero ben volentieri un cazzotto al ‘cattivone’ che ha stroncato la vita di Oscar. Era arrivato qui solo qualche mese fa - un dono dell’Acquario Club di Cesenatico - e in poco tempo era diventato la mascotte dell’ospedale Infermi di Rimini.

Tutti volevano bene a quel pesce bianco. Oscar aveva un dono: quello di portare il sorriso sul volto di bambini e ragazzi che magari si trovavano lì per sottoporsi ad un’operazione delicata, soffiando una ventata di allegria anche in un posto ‘serio’ come un ospedale. "Ci eravamo affezionati, ci prendevamo cura di lui - racconta una infermiera - Il momento migliore? Era quello della ‘pappa’. Buttavamo il mangime nella vasca: lui saliva in superficie e si lasciava anche accarezzare". Come un cagnolino. Abitudine strana per un pesce tropicale.

Ma l’Astronotus Ocellatus è fatto così: sembra quasi capace di entrare in empatia con gli esseri umani. Motivo che lo ha reso popolare tra i piccoli pazienti della Chirurgia pediatrica. Che si divertivano come matti a picchiettare con le dita sul vetro dell’acquario per spingere il pesce Oscar - che non è nome proprio ma quello con cui è comunemente nota la sua specie - ad emergere dall’acqua e poi coccolarlo. Non è solo una questione di svago, ma anche di salute.

«La presenza dei pesci - spiega il dottor Vincenzo Domenichelli - contribuisce a ricreare un ambiente distensivo, rilassante, che è molto importante ai fini terapeutici. D’altra parte l’acquario che ospitava Oscar ci è stato regalato dall’associazione La Girandola nell’ambito di un’iniziativa di pet therapy". Oscar adesso non c’è più: gli agenti del posto di polizia dell’ospedale hanno visionato i filmati delle telecamere. Speravano di poterci trovare il colpevole, ma così non è stato. La Procura nel frattempo ha aperto un fascicolo. Altri pesci Oscar torneranno comunque a salire in superficie per farsi accarezzare. "Siamo stati contattati da tantissime persone, parchi acquatici e aziende - conclude il dottor Domenichelli -. Si sono offerti di donarci dei nuovi esemplari. Mai ci saremmo aspettati questa solidarietà". E’ la magia di Oscar. Che non si esaurirà mai.