Uccisa la mascotte dell’ospedale di Rimini, la polizia cerca il killer di ‘Oscar’

Rimini, 22 settembre 2023 – Giallo in corsia all’ospedale Infermi di Rimini. La sera del 15 settembre qualcuno ha ucciso quello che era il beniamino dei pazienti più piccoli: un esemplare di pesce Oscar - una specie sudamericana - ospite da tempo dell’acquario collocato tra i reparti di Pediatria e Chirurgia pediatrica.

Lo sconosciuto ha prelevato l’animale dalla vasca e lo ha sbattuto per terra. Lì lo ha ritrovato, ormai morto stecchito, il personale dell’ospedale. Del fatto sono stati informati gli agenti del posto di polizia che si trova all’interno dell’Infermi. Chi ha commesso il ‘delitto’ rischia ora di pagare a carissimo prezzo il proprio gesto.

La riforma dell’ex ministra Cartabia è infatti intervenuta sul codice penale anche con modifiche che coinvolgono la sfera giudiridica del rapporto con gli animali, abolendo in particolar modo la "tenuità del fatto" nel caso dei maltrattamenti. Un reato, quello dei maltrattamenti contro gli animali, che resta comunque perseguibile d’ufficio a differenza di altri che sono rimodulati dalla riforma della giustizia.

Una segnalazione è stata dunque inoltrata alla Procura di Rimini. Le indagini sono affidate al posto di polizia dell’ospedale. Sono stati analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’ospedale, ma dalle riprese non sarebbero emersi elementi utili all’identificazione del colpevole. Il pesce Oscar è una specie molto in voga tra gli appassionati di acquariofilia ed è noto soprattutto per la sua capacità di ‘affezionarsi’ al proprietario, motivo che è valso all’Astronotus Ocellatus il nome proprio di persona con cui è comunemente conosciuto. Ha un’aspettativa di vita superiore ai 15 anni e si ritiene che sia dotato di un’intelligenza superiore rispetto a quella di altri ciclidi. Spesso lo si può vedere salire in superficie per farsi accarezzare dagli esseri umani. Un’abitudine che lo aveva reso immensamente popolare tra i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Chirurgia pediatrica.