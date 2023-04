Ucraina, la guerra raccontata dalle fotografie

La fotografia per raccontare la guerra in Ucraina affinché "la guerra non ci sia indifferente". Nelle sale del Museo della Città fino al 22 aprile l’esposizione fotografica organizzata dalla rete #StopTheWarNow parla di dialogo e di pace, anzi di "Sete di pace". Perché dietro le immagini toccanti dei fotoreporter di guerra che hanno contribuito volontariamente al progetto, si cela un messaggio rivolto con chiarezza a chi l’armistizio lo vuole lasciato nel dimenticatoio. Portatori di questo messaggio sono gli oltre 500 rappresentanti della società civile di 180 organizzazioni, che durante le ‘5 Carovane della Pace’ volute dalla Papa Giovanni XXIII, in oltre 13 mesi di guerra, hanno consegnato all’Ucraina aiuti umanitari e compiuto azioni per sostenere la popolazione locale. "Stiamo assistendo a una corsa al riarmo – spiega Giampiero Cofano, segretario generale della Papa Giovanni XXIII e coordinatore dalla rete #StopTheWarNow, appena rientrato dall’Ucraina – È sconvolgente che il governo annunci la ricostruzione dell’Ucraina quando ancora si sta combattendo". Parecchio scetticismo sul riarmo: "Si vuole alzare la spesa per le armi al due per cento del Pil, al contempo però non ci sono più i fondi per la cooperazione internazionale, ciò significa più immigrazioni, più ingiustizia e più guerre". Rimane un ma, perché durante la conferenza di presentazione di ucraini non ce ne era nemmeno uno. "Vogliono combattere – spiega Cofano riportando le sue impressioni dalle zone di conflitto – dicono ‘no’ fino alla morte e dicono ‘noi non concederemo mai un centimetro del nostro territorio’.

Dunque, da una parte la pretesa dignità di vincere contro una potenza nucleare, dall’altra la pace. "Un anno fa mi sono recato a Leopoli durante una delle Carovane – spiega Kristian Gianfreda – e vorrei tornare, Rimini intanto ha accolto 5mila profughi, siamo una delle province italiane che ne ha accolti di più". Fra il pubblico anche la fotografa freelance Isabella Balena. "A Odessa abbiamo documentato le Carovane della Pace, in particolare i progetti su una decina di dissalatori che sono stati donati". "Siamo tutti coinvolti" dice mostrando la fotografia che immortala una coppia di anziani commossi mentre fa il segno della vittoria: ai piedi hanno un bottiglione d’acqua potabile. E un’altra foto mostra alcune sacche di plasma abbandonate in un frigorifero dai russi in fuga, "per non dimenticare che "la guerra è sangue".

Andrea G. Cammarata