Ucraina, un anno di grandi aiuti

"Non mi piace fare elenchi, ma questa volta lo faccio, per rendere bene l’idea dell’altruismo e dello spirito di generosità che contraddistingue Rimini e i suoi cittadini". Mentre si avvicina la data che segna un anno di guerra in Ucraina, a Rimini l’assessore alla Protezione sociale, Kristian Gianfreda (foto), rimette in fila i grandi sforzi fatti a livello locale per dare aiuto alle vittime del conflitto. "Si parla tanto di armamenti da inviare e sempre meno sulle possibili soluzioni allo scenario bellico. Io penso che questo non sia possibile e non faccia che mettere ancora di più in ginocchio il popolo ucraino", avvisa Gianfreda. Fin qui, intanto, quello di Rimini è stato tra i territori "che ha accolto più famiglie in fuga, scappate dai bombardamenti, a cominciare da molte madri ucraine arrivate da noi con bimbi da portare in salvo, in un posto al sicuro". Ragazze e famiglie sono stati accolti nei centri e in non poche famiglie, "un’ospitalità diffusa, trasversale". Protezione civile e terzo settore hanno raccolto alimenti, indumenti e molto altro.