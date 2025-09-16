Ucraino arrestato per attentato al Nord Stream: sì dei giudici di Bologna all’estradizione in Germania

Bologna, 16 settembre 2025 – La Corte d’Appello di Bologna ha disposto la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione tedesca di Serhii Kuznietsov, 49 anni, ex capitano dell’esercito ucraino arrestato il 21 agosto scorso mentre era in vacanza con la famiglia a San Clemente, nel Riminese, su mandato europeo.

L’uomo è accusato di aver avuto un ruolo di coordinamento nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, fatti esplodere nel settembre 2022 nel Mar Baltico.

La decisione arriva dopo l’udienza del 9 settembre. Il difensore, l’avvocato Nicola Canestrini, annuncia ricorso in Cassazione denunciando la violazione di diritti fondamentali come equo processo, condizioni di detenzione e immunità funzionale: "Non possono essere sacrificati in nome di una cooperazione giudiziaria automatica”, afferma.

Ora la parola passa alla Cassazione italiana, chiamata a decidere sul ricorso della difesa, mentre gli investigatori analizzano i dispositivi elettronici sequestrati per chiarire contatti e legami dell’ex ufficiale.

A sinistra, Serhii Kuznetzov mentre fa il gesto del tridente entrando in Corte d'Appello a Bologna il 22 agosto. A destra, l'avvocato difensore Nicola Canestrini

L’arresto nel Riminese

Kuznietsov era stato individuato dai carabinieri del comando provinciale di Rimini in un bungalow dove soggiornava con la famiglia.

Il blitz è scattato dopo giorni di pedinamenti: i militari hanno circondato l’area e arrestato l’ucraino senza che opponesse resistenza.

Il sabotaggio

Secondo le indagini, Kuznietsov avrebbe agito con un gruppo di sommozzatori partiti dal porto tedesco di Rostock a bordo dello yacht Andromeda, noleggiato con documenti falsi.

Le esplosioni distrussero tre delle quattro condotte, provocando la paralisi definitiva del Nord Stream 1 e l’inutilizzo del Nord Stream 2.

L’attentato, consumatosi pochi mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, scatenò un acceso scontro internazionale di accuse e sospetti, con la Russia che puntò il dito sugli Stati Uniti e l’Europa che inizialmente ipotizzò un autosabotaggio di Mosca.

Successivamente emersero piste su gruppi filo-ucraini, fino ad arrivare al fermo in Romagna che sembra dare sostanza a quelle ipotesi.