Udienza su estradizione. Kuznietsov

Si terrà domani alle 10 nel carcere bolognese della Dozza, la nuova udienza davanti alla Corte d’Appello di Bologna relativa alla richiesta di consegna alla Germania di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato su mandato europeo a San Clemente, in Valconca, il 21 agosto, con l’accusa di aver sabotato nel settembre 2022 i gasdotti Nord Stream 1 e 2. La scorsa settimana, infatti, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio a un nuovo collegio la decisione con cui la Corte d’Appello aveva disposto la consegna alla Germania di Kuznietsov, accogliendo uno dei motivi del ricorso della difesa, avvocato Nicola Canestrini, sull’erronea qualificazione giuridica dei fatti nel Mae. "La difesa – ha spiegato Canestrini – chiederà che la discussione si svolga a porte aperte, per assicurare la necessaria supervisione pubblica su un procedimento di evidente rilievo internazionale. L’accesso sarà possibile solo se la Corte accoglierà la richiesta di udienza pubblica, in tal caso, basterà presentare un documento d’identità valido".

Sul piano del merito, la difesa richiamerà "il contesto della legge marziale in Ucraina e del conflitto armato internazionale in cui si sarebbero verificati i fatti, sostenendo che essi dovrebbero essere considerati atti di guerra eseguiti su ordine superiore, coperti da immunità funzionale ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione e del diritto internazionale, come già riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza ‘Caliparì del 2008".

Kuznietsov era stato rintracciato e arrestato dai carabinieri mentre si trovava in vacanza con la famiglia in una struttura ricettiva di San Clemente. Non aveva opposto resistenza .