Udine meraviglia. E Cividale non si ferma

Sono sei le partite saltate del terzo turno, quello del 25 febbraio, rinviate per indisponibilità di giocatori convocati in nazionale. Di queste, due si giocheranno addirittura il 10 aprile (Bologna – Treviglio e Cento – Trapani) e quattro in questa settimana. Oggi Rbr – Latina e Chiusi – Cremona, mentre sono già state disputate nei giorni scorsi Udine – Luiss Roma e Cividale – Torino. Prevedibile il successo dei friulani sui laziali, un 76-62 in cui la parte del leone l’ha fatta Alibegovic (16 punti). Un po’ meno scontata, invece, la vittoria della Gesteco sui piemontesi. Cividale continua a correre come un treno e questa volta vince 78-68 con gli stranieri in grande spolvero. Non una grande notizia per Rbr, che in stagione è 0-2 con la truppa di Pillastrini e in caso di arrivo a pari merito si ritroverebbe sotto.