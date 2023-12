Udine vola in testa scalando ben 11 caselle e scalza Bologna. Ultima c’è Foggia

In generale, la classifica sulla qualità della vita stilata e diffusa dal ’Sole 24 Ore’ per il 2023 incorona Udine, che con un balzo in avanti di ben undici posizioni scalza Bologna dal trono, spedendola in seconda posizione. Subito dopo le prime due province, chiude il podio Trento, seguita dunque da Aosta e al quinto posto Bergamo, che dal canto suo scala la classifica guadagnando nove posizioni rispetto al piazzamento del 2022. Fanalino di coda della classifica invece è Foggia, 107esima, anticipata da Caltanisetta e Napoli a occupare la 105esima posizione.