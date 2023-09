Uffici della polizia locale a Corpolò: via libera all’acquisto della sede

Via libera dal consiglio comunale – con 20 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti – alla proposta per l’acquisto della proprietà immobiliare a Corpolò che ospiterà il distaccamento della poliza locale e la delegazione anagrafica. L’edificio, individuato nell’ambito di un piano particolareggiato di iniziativa privata, si trova in piazza Dei Bizzocchi, all’angolo tra via Zaccagnini e via Caduti del soccorso aereo. "Una zona ben servita dai parcheggi e, allo stesso tempo, facilmente accessibile da ciclisti e pedoni" precisa l’amministrazione comunale.