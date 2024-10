Uffici e 300 parcheggi nell’area ex Forlani

Il Comune fa shopping di immobili. È arrivata da Palazzo Garampi l’unica offerta al tribunale per i capannoni ex Amir in via Dario Campana. Dopo diverse aste andate deserte, all’ultima si è fatto avanti il Comune di Rimini, che ha acquistato l’area e gli immobili per 1,5 milioni di euro. Il complesso, di oltre 12mila metri quadrati, con tre capannoni (chiusi da anni e in condizioni fatiscenti) apparteneva fino ad alcuni anni fa alle imprese del costruttore riminese Giorgio Forlani, che l’aveva acquistato da Hera per oltre 8 milioni. Dopo il crac delle aziende di Forlani il tribunale ha messo all’asta il complesso. Dopo vari tentativi di vendita andati diserti, all’ultima asta di pochi giorni è arrivata finalmente un’offerta. L’unica: quella avanzata da Palazzo Garampi, che ha rilevato l’area per 1,5 milioni.

Per il Comune si tratta di un investimento strategico. Una volta demoliti i capannoni, l’amministrazione realizzerà lì la nuova sede di numerosi uffici comunali. Questo per risparmiare sui costi degli affitti attualmente pagati per la sede di parecchi uffici. Ma nell’area di via Dario Campana appena acquistata, vista la vicinanza al centro, l’amministrazione realizzerà anche dei nuovi parcheggi. Il piano del Comune è di ricavare lì almeno 300 posti auto. Servono come il pane alla città considerando la carenza di parcheggi in centro.

L’investimento sull’area ex Forlani (o ex Amir, se preferite) non cambia nulla nei progetti di Palazzo Garampi per la nuova sede unica del Comune, che sarà realizzata nella zona della stazione. Anche qui, oltre ai nuovi uffici, sarà ricavata una nuova area di sosta. Nei piani del Comune c’è la volontà di costruire 1.400 parcheggi. Posti auto che saranno a disposizione sia dei dipendenti comunali, sia di residenti e turisti. Ma anche la nuova sede unica del Comune nella zona della stazione, da sola, non basterebbe, per tutti gli uffici. Ecco perché si è deciso di comprare il complesso di via Dario Campana. Un affare, vista la posizione, le dimensioni e il prezzo.