Ufficio passaporti Aperture straordinarie nel mese di febbraio

Nelle giornate di domani e martedì - e a seguire nell’intero mese di febbario - l’ufficio passaporti della Questura di Rimini farà una serie di aperture straordinarie per istanze di rilascio, senza obbligo di prenotazione. "Per il mese di febbraio invece – spiega la Questura in una nota – l’ufficio incrementerà le aperture pomeridiane e rimarrà aperto tutti i sabato mattina del mese". "Pertanto, fermi restando i consueti orari di apertura previsti per le mattine del lunedì, martedì, giovedì e venerdì e per il pomeriggio del giovedì", ci sarà una serie di ulteriori aperture. Questo il calendario dettagliato. Mercoledì primo febbraio, e sabato 4 dalle nove alle dodici. Tutti i lunedì e martedì del mese le aperture straordinarie saranno al pomeriggio, dalle 14 alle 17. In tutti i mercoledì e sabato successivi l’ufficio passaporti sarà aperto al mattino. Gli interessati – segnalano dalla Questura – dovranno presentarsi muniti di tutta la documentazione prevista e indicata puntualmente sul sito www.poliziadistato.it.