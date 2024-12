Ufficio postale nel camper: "Anziani in fila al freddo"

Quando termineranno i lavori? Secondo il calendario annunciato, il nuovo ufficio Postale Polis di Novafeltria avrebbe dovuto riaprire i battenti, più funzionale che mai, il 3 dicembre. Invece l’ufficio è ancora trasferito nel camper, ci sono file di persone al freddo, specie di anziani. Prima il Pd di Novafeltria, poi i sindacati Spi e Slc Cgil di Rimini puntano il dito contro Poste Italiane per la situazione dell’ufficio di Novafeltria e soprattutto per il disservizio che creano all’utenza più fragile.

Ricapitoliamo. Circa un mese l’ufficio postale di Novafeltria ha messo le ruote. Sono partiti i lavori per il Progetto Polis-Casa dei Servizi di cittadinanza digitale promosso dal governo, che doterà l’ufficio di nuovi spazi, tecnologie e personale. Contestualmente il servizio si è spostato nel camper a due passi dal sito storico. Termine previsto di fine lavori: 3 dicembre. Puntualissimi Spi e Slc CGIL sono intervenuti. "Eravamo stati rassicurati sul fatto che per il pagamento delle pensioni di dicembre sarebbe stato riaperto l’ufficio originario e invece registriamo che non è ancora agibile". scrivono. Lavori troppo lunghi e soluzione camper non adeguata al paese. "Siamo convinti del fatto che un ufficio postale di medie dimensioni, come quello di Novafeltria, meriti un ‘ufficio mobile’ adeguato alle esigenze della numerosa clientela. Infatti si continuano a vedere ogni giorno file consistenti in attesa in strada, in condizioni climatiche sempre più sfavorevoli, anche con persone anziane in difficoltà, che non sempre possono essere accompagnate negli uffici vicini". Inoltre, sostiene il sindacato, il personale dell’ufficio "è stato ridotto, patendo sicuramente un disagio lavorativo". All’interno dell’ufficio mobile però la situazione non è stata percepita così problematica. "In realtà noi non abbiamo ricevuto lamentele – assicurano due dipendenti – I cittadini comprendono il disagio". In ogni caso la polemica ha i giorni contati. "Giovedì 12 dicembre l’ufficio postale ritorna nel suo sito originale, con il consueto orario da lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35" assicura Poste Italiane.