Ufficio postale operativo da lunedì a sabato

Verucchio e il nuovo ufficio postale. Il 13 febbraio è la data in cui l’ufficio di Poste spa, abbandonerà l’attuale orario ridotto a tre giorni settimanali e tornerà operativo dal lunedì al sabato. Le novità non si fermano alla nuova sede, in piazza Malatesta, e al nuovo orario ripristinato. L’ufficio postale di Verucchio è stato scelto fra i 7000 attivi h24 con nuovi servizi digitali, Atm evoluti, postazioni self service ed eCommerce. Una rivoluzione. In settimana dovrebbe aprire il cantiere per la trasformazione dell’ex ristorante Barcaccia (di proprietà di Vincenzo Bronzetti) che affaccia con ben tre vetrine su Piazza Malatesta e che, nelle intenzioni, da aprile ospiterà un nuovo sportello multifunzione che vedrà una grossa implementazione dei servizi. La sindaca Stefania Sabba è tornata dalla capitale con questa valigia di novità. Ha infatti partecipato a Roma alla presentazione del Progetto Polis, finanziato con un miliardo e 200 milioni di euro dal governo Draghi e dedicato ai 6933 Comuni con meno di 15000 abitanti, dotati di almeno un Ufficio Postale. "Siamo fra le poche realtà dell’entroterra in controtendenza e con una popolazione in crescita, – spiega la sindaca Sabba – ma è vitale cercare di mantenere e se possibile implementare i servizi. Soprattutto nel centro storico, che ha perso l’unico sportello bancario. L’Ufficio Postale diventerà un centro per servizi fisici e digitali con l’introduzione di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa. Saranno installate – prosegue la Sabba - colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, impianti fotovoltaici e sensori di monitoraggio ambientale".

m.c.