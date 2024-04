Ufo e pallavolo lanciano l’estate

Dopo un ponte del 25 Aprile in tono minore causa crollo delle temperature, gli operatori puntano a un buon recupero nel mese di maggio grazie a eventi sportivi e congressi, fino a lanciare l’estate con l’apertura di tutte le circa 330 strutture ricettive, nel weekend del 2 giugno, con Rimini Wellness che ha ricadute importanti anche a Bellaria Igea Marina.

"Nel prossimo mese – spiegano da Aia Federalberghi – ci sono diversi appuntamenti fieristici e sportivi. A partire da Starcon Italia al Palacongressi, il torneo 4X4 di Kiklo con 3.000 presenze turistici, il congresso odontoiatzrico ’Gli amici di Brugg’ a Rimini. E soprattutto le Pentecoste, che come la nostra Pasqua cadono presto, dopo metà mese, portanto nella località un buon numero di turisti tedeschi. In parte costituiti da gruppi sportivi, in particolare di cicloturisti". Gli alberghi mediamente aperti nel mese saranno tra i 60 e i 70, per arrivare all’apertura completa a inizio giugno. "Andremo a regime con buone percentuali di riempimento – aggiunge l’Aia – con la chiusura delle scuole, quest’anno il 9 giugno, lavorando con il segmento Family, il target di riferimento principale per il turismo di Bellaria Igea Marina".

Quanto a Starcon Italia, da decenni di casa nella città di Panzini, per la prima volta la tre giorni dedicata a ufo e astronavi si terrà non al Palacongressi ma al Palazzo del Turismo. La convention raccoglie gli appassionati di fantascienza, scienza, gioco e altro.

La tradizionale manifestazione, si terrà dal 17 al 19 maggio. Le più famose serie di fantascienza saranno protagoniste assolute: Star Trek, Doctor Who, Stargate, Star Wars, Ritorno al Futuro e non solo. Ricco l’elenco degli ospiti internazionali. Tra gli altri Armin Shimerman: noto per aver interpretato il ferengi Quark in diverse serie di Star Trek, Robert Picardo: uno degli attori più amati di Star Trek, interprete del personaggio del dottore olografico in Star Trek Voyager. Poi Todd Stashwick, Kitty Swink, Richard Price, Tania Lemani tra gli altri.

Con l’astrofilo e ricercatore Fabio Mortari si parlerà del cielo notturno e di astrofotografia. Saranno tanti gli appuntamenti in programma per questa edizione.

Oltre agli incontri dedicati alle curiosità e alle novità sulle serie televisive e cinematografiche, ci saranno anche lezioni di lingua klingon, di bat’let (la micidiale arma klingon) e le curiosità legate alla musica dei guerrieri di Star Trek. Tutto quanto fa spettacolo. E... turismo.