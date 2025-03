Ugolini e Paesini incoronati ambasciatori del Cammino

Mille chilometri, 37 giorni di cammino. Non sarà la prima volta per il consigliere Giovanni Francesco Ugolini che nel viaggio che porterà da Siviglia a Santiago sarà insieme al suo amico fraterno, il gendarme Andrea Paesini. Ora diventando anche ’Ambasciatori del Cammino’. Così li ha ribattezzati il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Perché oggi, dopo la conferma istituzionale di Ugolini come consigliere della Repubblica di San Marino, i due amici cercheranno di arrivare alla Cattedrale di Santiago di Compostela per incontrare l’arcivescovo di Santiago, Francisco Josè Prieto Fernandes e il sindaco Goretti San Martin Rei, portandosi nello zaino il saluto del ministro Pedini Amati. Con già pronto un protocollo d’intesa, già inviato al sindaco di Santiago, per promuovere rapporti in ambito turistico, religioso, artistico e cultuale, rafforzare la collaborazione tra le diocesi e valorizzare il cammino del Santo Marino, tra l’altro anche riconosciuto tra i cammini del Giubileo.

"Ci impegnerà moltissimo – dice Ugolini con la partenza già fissata per martedì da Siviglia – speriamo che il fisico ci assista. Nei giorni scorsi c’è stata anche la benedizione di sua Eccellenza il vescovo, quindi partiamo con qualcosa in più". Ma dicevamo che per Ugolini e Paesini non sarà la prima volta ’in camminno’.

Nel 2018 hanno intrapreso il Cammino francese per Santiago di Compostela di 780 chilometri, nel 2019 il Cammino portoghese di 350 chilometri, nel 2021 il Cammino del Nord di 830 chilometri, nel 2022 il Cammino Primitivo di 350 chilometri e nel 2023 il Cammino inglese di 112. Oggi i due amici hanno alzato l’asticella: oltre 1.000 chilometri che, con partenza martedì, appunto e arrivo il 7 maggio a Santiago. Con in valigia la speranza che il gemellaggio sognato porti San Marino, con i suoi cammini, nella rete internazionale del Cammino di Santiago de Compostela, grazie anche alla collaborazione con il nuovo vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi. A luglio anche lui si recherà in pellegrinaggio a Santiago, coinvolgendo diversi giovani sammarinesi per affrontare gli ultimi 150 chilometri del cammino francese. "E’ un percorso che nasce dall’esigenza personale di ritrovarsi – dice il vescovo Beneventi – Questo lavoro su di sé che il cammino ti permette di fare è di liberarti verso quella pace che è una conquista".