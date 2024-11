Ugolini, missione Sanità: "Salvare i pronto soccorso"

La campagna elettorale del centrodestra per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna prosegue intensamente, tra proposte, promesse ed episodi di tensione e scontri con l’opposizione. La giornata di ieri ha visto la candidata civica Elena Ugolini impegnata su più fronti, dai programmi per il terzo settore fino al tema caldo della sanità locale. Ugolini ha annunciato in serata, durante un incontro elettorale a Novafeltria, in provincia di Rimini, il suo impegno a sostenere il mantenimento del pronto soccorso nella cittadina, basandosi su quanto previsto dal decreto Balduzzi. "Novafeltria è una zona disagiata, quindi qui può rimanere il pronto soccorso", ha spiegato davanti a una platea attenta, aggiungendo che l’impegno della Regione dovrà andare oltre la sola esistenza delle strutture. "Dobbiamo garantire agli abitanti di Novafeltria e dei comuni limitrofi che nei pronto soccorsi ci siano le risorse economiche e umane per assicurare attenzione e cura adeguate". Parallelamente, Ugolini ha annunciato in giornata un altro punto chiave del suo programma:l’eliminazione dell’Irap per le organizzazioni no profit del terzo settore e le cooperative sociali iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore. La proposta mira a sostenere chi opera in modo volontario e senza fini di lucro a beneficio di bambini, anziani, disabili e delle persone più fragili. "Vogliamo aiutare chi aiuta", ha dichiarato Ugolini, ribadendo l’importanza di ridurre il peso fiscale per gli enti sociali, considerati un pilastro essenziale per il benessere delle comunità locali.

Ma la giornata è stata segnata anche da un grave episodio di tensione politica. A Cesena, quattro individui hanno attaccato un banchetto della Lega in via Mazzini, aggredendo verbalmente e fisicamente un giovane attivista impegnato nella distribuzione di volantini. L’attacco avrebbe incluso sputi, calci, insulti e lo strappo di manifesti, provocando un forte choc al giovane militante. "Nessuno della Lega si è mai permesso di usare violenza contro altre forze politiche", ha dichiarato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, aggiungendo che questo episodio rappresenta un segnale preoccupante di intolleranza politica. "È evidente che c’è chi alimenta l’odio e la violenza contro di noi", ha concluso Morrone.

Domani sera, intanto, la motonave New Ghibli, ormeggiata al porto di Cesenatico, ospiterà l’evento conclusivo della campagna di Forza Italia per le elezioni regionali. "È un modo per mettere in evidenza le eccellenze della nostra regione: il mare, la socialità, l’accoglienza e il buon cibo", ha dichiarato Roberto Buda, candidato del partito, che ha trovato il sostegno della parlamentare Rosaria Tassinari, presidente del coordinamento regionale.

Carlo Cavriani