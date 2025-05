Uil: "Spariscono 4 ambulanze". La replica dell’Ausl: "Non è vero"

Braccio di ferro sulla gestione delle ambulanze in Romagna. Da una parte le Uil provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che parlano di "declino delle eccellenze e porte aperte al privato". Dall’altro lato Ausl Romagna che, tramite il direttore della centrale operativa 118 Maurizio Menarini, smentisce chiarendo che "non è previsto nessun taglio alle ambulanze".

A scatenare la polemica è stato un comunicato congiunto delle delegazioni Uil di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna. "In una nota del 7 maggio – spiega il sindacato – l’ufficio relazioni sindacali ha comunicato che dal prossimo primo giugno a Cesena, Forlì Ravenna e Rimini verranno soppresse 4 ambulanze con personale a gestione infermieristica per essere sostituite da un numero equivalente di mezzi con soccorritore, gestiti da associazioni ed enti del privato.

Dopo la riorganizzazione delle automediche, che ha portato alla riduzione del loro numero nei territori della Romagna, la direzione aziendale compie un passo chiaro e netto che può essere interpretato nella direzione di una privatizzazione di pezzi della sanità pubblica" afferma il sindacato, sottolineando poi che tutta l’operazione avviene proprio in periodo estivo, ovvero nel momento in cui solitamente è necessario un rafforzamento delle forze in campo".

"La Uil – è la replica del direttore Menarini – perde di vista che questa direzione generale si è sempre caratterizzata per aver scelto di erogare i servizi attraverso proprio personale dipendente. A fronte della grave e nota carenza di personale infermieristico, in vista del consueto potenziamento estivo, nell’impossibilità di poter reperire personale dipendente - e non certo per volontà di questa azienda - si pone la necessità di trasformare, in via temporanea, 4 ambulanze a leadership infermieristica su 54 presenti nel periodo estivo in 4 mezzi di base con soccorritore in convenzione con soggetti accreditati dalla Regione. Non vi è alcun taglio ai mezzi ma l’esigenza di mantenere l’alto livello del sistema emergenza territoriale". "Parlare di tagli è falso – agigunge l’Ausl - nessun taglio sul numero di mezzi sul territorio ma la necessità di impiegare il personale infermieristico, così come i mezzi medicalizzati, nei casi che richiedano un reale supporto delle funzioni vitali del paziente".