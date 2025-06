Ulivi ‘adottati’ dai clienti dell’hotel

I turisti italiani e stranieri in vacanza all’Hotel Aurora di Misano Adriatico potranno adottare un ulivo secolare e godere del suo olio, quando saranno a casa. Volendo potranno partecipare anche alla raccolta delle olive ed essere presenti alla spremitura nel frantoio. L’idea è del vulcanico Giorgio Magi, che a disposizione dei suoi ospiti e di quelli di altri alberghi che aderiranno all’iniziativa, ha messo non solo i 140 alberi della sua tenuta I due tigli, dove promuove varie iniziative, ma anche 140 del suo nuovo terreno ha acquistato a Saludecio, comune d’origine della sua famiglia. Si tratta di piante di 150/200 anni, così pregiate da essere riportati nel "registro degli ulivi regionali" (mappa Arpae). L’idea, che ha l’intento di fare promozione, coccolando gli ospiti, è appena stata lanciata, già arrivano le prime adozioni. "Tra queste – conferma Magi – quella di Toni Brogno ex calciatore della nazionale belga, che ha adottato un ulivo come squadra dello Charleroi, e un’associazione di ciclisti del Lussemburgo. Ho infatti avviato la promozione anche all’estero. Ogni albero riporta l’etichetta col nome di chi l’adotta, provvediamo pure a fare la foto ricordo".

Ma che succede quando il turista torna a casa? "La mia famiglia provvederà a fargli avere a domicilio le lattine d’olio fresco genuino dell’albero scelto. Chi vuole, potrà venire a raccogliere le olive, andremo poi insieme a farle macinare. Gli ospiti si porteranno così l’olio da loro prodotto in tavola e ogni volta che lo useranno, penseranno a Misano. Le adozioni sono annuali, ma rinnovabili, finché il turista lo desidera. Preciso che non commercializzo l’adozione dell’ulivo, il tutto è offerto gratis". Un particolare, i due uliveti serviranno anche come aree di sosta per le merende dei ciclisti o le famiglie in visita dell’entroterra. Nella tenuta dei Due Tigli si farà pure attività didattica per le scuole. Magi e la sua famiglia puntano molto sulla formula turismo-agricoltura. In merito vorrebbero "creare una rete tra gli operatori turistici del mare e gli agricoltori della Romagna". L’albergatore che domani sera presenterà il programma nella sua tenuta de I due tigli a San Giovanni in Marignano, presenti anche alcune rappresentanze dei comuni limitrofi, aggiunge: "l mesi scorsi io e la mia famiglia abbiamo investito tantissimo tempo per seguire corsi sul turismo agrituristico".

Nives Concolino