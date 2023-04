Ultima dose di "Sciroppo di teatro"

Terzo e ultimo appuntamento della rassegna Sciroppo di teatro al Teatro della Regina di Cattolica. In scena domani alle 16,30 Il seme magico di Teatro Perdavvero. Lo spettacolo, ambientato nella Cina di un tempo, ruota attorno a un vecchio imperatore, che non sapeva a chi lasciare il trono, perché senza eredi. Decise così di dare un semino a ogni bambino dell’impero dicendo: "Chi dopo averlo coltivato porterà il fiore più bello diventerà il nuovo imperatore". Partecipò pure un bambino di campagna, bravissimo a coltivare i fiori, ma al momento di mostrare il suo fiore all’imperatore, si ritrovò con un vaso vuoto, mentre gli altri bambini avevano fiori fantastici. Si scoprirà che Li era stato l’unico sincero, perché tutti i semi distribuiti dall’imperatore erano stati cotti e non potevano germinare fiori. Fu così premiata la sincerità, almeno nelle favole, il vecchio imperatore decide di lasciare il suo trono a Li, piccolo grande maestro di onestà.