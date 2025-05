Ultimato il parquet del nuovo palasport

E’ stato ultimato il nuovo parquet del futuro Palazzetto dello sport: "Un altro importante passo avanti nei lavori di questa struttura che diventerà più moderna, efficiente, sostenibile e versatile – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – avremo un palazzetto che sarà infatti non solo un punto di riferimento per la pratica quotidiana dello sport, ma anche per ospitare competizioni, manifestazioni e appuntamenti turistici con nuovo impulso all’economia e all’immagine della nostra città. Il costo totale per la risistemazione della struttura è di quasi 3 milioni di euro, di cui 2milioni e mezzo un finanziamento del Ministero mentre oltre 350mila euro è l’investimento previsto con risorse del Comune". Nel dettaglio: "Sul fronte dei lavori sono previsti impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad alta efficienza per evitare il dispendio energetico e contenere i costi di gestione –spiegano Sindaca e Assessore – Non va dimenticato, infine, che si presterà una particolare attenzione alla fruizione da parte delle persone con disabilità, sia spettatori che atleti, con percorsi, servizi, attrezzature e posti a sedere dedicati per la completa accessibilità".

lu.pi.