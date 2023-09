Ultimatum del sindaco:: "L’ospedale non si tocca"

Una raffica di slide e di numeri. Un lungo elenco di cifre: 5,2 milioni di euro di interventi fatti tra il 2020 e quest’anno, altri 3,5 milioni di investimenti in arrivo, in fase di progettazione. La direzione Ausl è tornata a Novafeltria, ieri (nel partecipato incontro al teatro Sociale), per fare il punto con amministratori, comitato e cittadini sul futuro dell’ospedale ’Sacra Famiglia’ e di tutto il sistema sociosanitario in alta Valmarecchia. Ma tanti a Novafeltria continuano a nutrire dubbi, dopo la riorganizzazione dei servizi sanitari decisa dalla Regione.

A coordinare la serata di ieri a Novafeltria Stefania Sabba, sindaca di Verucchio e presidente dell’Unione dei Comuni Valmarecchia: "La sanità sul territorio non è solo cura, ma prevenzione, diagnosi, qualità dei servizi. E l’Ausl si sta riorganizzando per garantire tutto questo, a partire dalla delibera regionale del 17 luglio". Tra i relatori anche il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini: "Vedere oggi (ieri per chi legge, ndr) tante persone presenti fa capire quanto il nostro territorio tenga a questo tema. Abbiamo sempre collaborato con l’Ausl. Capiamo la situazione difficile, cambiata anche dopo la pandemia". Zanchini ricorda gli interventi fatti in questi anni, "dalla Casa della comunità alla residenza per anziani, progetti e servizi per assistenza di prossimità. E a breve si continuerà a lavorare per rinnovare il nostro ospedale. Ma ora la riforma regionale vuole ridurre ancora più gli ingressi al Pronto soccorso, che in realtà come la nostra possono creare un vero problema. Il nostro punto di primo intervento diventerà un Cau (Centro di assistenza e urgenza), si trasformerà in poco più di un semplice ambulatorio, leggendone caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative". Zanchini è un fiume in piena e fa una lunga lista di cose che non vanno, dalla viabilità al parco ambulanze "Donini ha parlato di un progetto speciale come quello a Pavullo sul Frignano – continua Zanchini – Le promesse elettorali non bastano. A noi interessa salvaguardare l’ospedale".

Pronta la risposta di Tiziano Carradori, direttore generale Ausl: "Le risorse progettate dal 2019 sono state investite e mantenute. Perché uno si rivolge al Pronto soccorso? Forse perché non trova delle risposte sul territorio steso. Per questo vogliamo un potenziamento sul territorio attraverso il Cau. Sono però il primo alleato delle comunità locali. Ma sono il primo a dire che se quanto fatto fino a oggi non è abbastanza, a livello tecnico, sarò il primo a battermi per questa comunità".