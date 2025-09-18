Ultime ‘bracciate’ di estate con Paltrinieri

Gran finale di stagione con Cattolica che torna a essere palcoscenico, nella mattinata di sabato, per il terzo anno, di ‘Dominate the water’, l’evento ideato dal campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri. Gli oltre 140 atleti iscritti, tra cui anche diversi paralimpici, si confronteranno sulla distanza di 3 chilometri a nuoto. Entrato quest’anno a far parte del Circuito Grand Prix di Federnuoto, ‘Dominate The Water’ si distingue anche per la sua attenzione all’ambiente, che anche quest’anno gli varrà la certificazione come evento sostenibile. Appuntamento dalla prima mattina sulla spiaggia adiacente piazza del Tramonto, cuore pulsante della manifestazione e punto di riferimento per atleti, tecnici e appassionati. Anche quest’anno sarà presente lo stesso Paltrinieri. Ad oggi iscritti 140 atleti, con la presenza anche di rappresentanti Finp (Federazione italiana paralimpica). "Chiudere la stagione a Cattolica, nella suggestiva cornice della Spiaggia del tramonto – sottolinea il campione modenese – ha un significato speciale: valorizzare la nostra terra e il nostro mare attraverso un progetto come Dtw rappresenta un connubio perfetto. L’Emilia-Romagna si conferma ancora una volta terra di sport, passione e ospitalità. Un sentito ringraziamento alla Fin per il sostegno e la fiducia: è per noi motivo di orgoglio esserci, condividere energie positive e guardare avanti con entusiasmo insieme a tutti gli atleti".

Un evento molto significativo anche a livello regionale: "Con la manifestazione di Cattolica – dichiara l’assessora regionale a Sport, Turismo e Commercio Roberta Frisoni – prosegue il settembre di grande sport della nostra Riviera dopo il bellissimo exploit di pubblico della Moto Gp a Misano e la riconferma dell’appuntamento nel circuito romagnolo fino al 2031, a coronamento del costante impegno della nostra sport valley regionale. Con Dominate the water protagonista assoluto è il nostro Adriatico, una preziosa risorsa e scrigno di biodiversità che oggi più che mai, con il cambiamento climatico in atto, vogliamo preservare". Entusiasta anche l’amministrazione comunale cattolichina: "Siamo solo alla terza edizione, ma è un evento già grande nei numeri e punto di riferimento per il nuoto in acque libere – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci – Gregorio Paltrinieri è ormai anche cittadino di Cattolica. Il suo evento conferma la nostra città come terra di sport, di tutti gli sport. È una gara capace di coniugare lo spirito di competizione all’amore per il mare e alla sostenibilità. Ma dominate the water è anche una importantissima vetrina per Cattolica che per l’occasione viene lanciata, valorizzata e promossa in un panorama sportivo di altissimo livello".

Luca Pizzagalli