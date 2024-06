Le domande degli inquirenti alle amiche di Manuela: le ultime notizie sull’omicidio di Pierina

Rimini, 20 giugno 2024 – Prosegue il giro di audizioni nell'inchiesta legata all'omicidio di Pierina Paganelli.

Omicidio di Pierina Paganelli, sentiti in aula le amiche di Manuela nel valzer dei testimoni

Dopo la figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi e un cugino della stessa Bianchi, nella giornata di ieri nuove persone sono state sentite dagli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci. Si tratterebbe di alcune amiche di Manuela, nuora dell'infermiera di 78 anni, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023 nel garage sotterraneo di via Del Ciclamino, a Rimini.

In particolar modo, gli investigatori avrebbero posto alle amiche domande riguardanti il rapporto tra la stessa Bianchi e la famiglia Saponi. Ma si sarebbero soffermati anche sulla relazione extraconiugale tra Manuela e il vicino di casa, il metalmeccanico senegalese di 34 anni Louis Dassilva, al momento unico indagato per il delitto di via Del Ciclamino. Proprio il rapporto clandestino tra i due è ritenuto, dagli inquirenti, uno dei possibili moventi che potrebbero aver portato all'omicidio. Un'ipotesi che in queste ore sta venendo attentamente vagliata dagli investigatori impegnati nel caso.