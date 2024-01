Ultimi casting prima della finale

Il 2024 si apre con l’ultima fase di casting per accedere alla terza edizione di ‘‘Una Voce per San Marino’’, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio prossimi a Malmo in Svezia. La terza fase di casting per la terza edizione del festival canoro si svolgerà da venerdì a domenica e dal 18 al 21 gennaio prossimi al San Marino Outlet Experience. Al momento sono arrivate agli organizzatori 699 iscrizioni provenienti da 31 Paesi del mondo: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Lithuania, Lussemburgo, Malta, Mauritania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Slovenia, Olanda e Ungheria.