Ultimi giorni per vedere mostre e presepi

Ultimi giorni per chi non avesse ancora visto i numerosi allestimenti artistici che offre la città di Panzini nel periodo natalizio. Prosegue al Centro cultruale Vittorio Belli la mostra concorso "Dea Igea - un sognatore tra terra e mare", dedicata allo stesso Belli, insieme al mercatino allestito al Presepe di sabbia. "Dea Igea" è organizzato dall’associazione Bell’Arte al centro culturale di via Silio Italico 8, a Igea Marina centro. Oltre 120 opere fra pittura e fotografia sono visibili fino al giorno dell’Epifania, quando a partire dalle 17 si svolgerà la premiazione. L’associazione guidata da Laura Merighi è come ogni anno presente per il progetto Arteperbene, al Presepe di sabbia di Igea Marina con la vendita di oggetti natalizi il cui ricavato sarà devoluto a ’Donne in difficoltà’.

Il monumentale Presepe di sabbia è stato realizzato dalle sapienti mani degli artisti internazionali di Arenas Possibles, visibile sulle spiagge di Igea centro, in viale Pinzon (all’altezza dei bagni 76 e 77) fino al 6 gennaio.

Sempre fino al lunedì è visibile l’ormai tradizionale "Presepe artistico animato" allestito alla chiesa di San Martino di Bordonchio. In realtà di tratta di diverse rappresentazioni della Natività, a partire dall’originale presepe di pasta. Sono allestite, sempre negli spazi attigui all’edificio sacro, anche una mostra fotografica sul tema del Natale e un’esposizione di arazzi della stamperia Pascucci (info 0541.330070).