Ultimi giorni per visitare i presepi allestiti nella chiesa di Bordonchio

Ultimi giorni per ammirare le Natività nell’antica chiesa di Bordonchio. Fino a domenica sono allestiti il presepe artistico animato, il presepe di pasta e il presepe dei bambini. Il presepe animato, realizzato da Stefano Stacchini, ha come negli anni scorsi avuto un notevole riscontro di visitatori. Ottimi riscontri anche per i presepi dei bambini e la piramide di Natale. Il curioso presepe di pasta è stato realizzato esclusivamente con vari formati di pasta alimentare da Lucia. Orari per le visite: 10-12.30 e 15-18.30.