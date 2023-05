Ultimi giorni per visitare la mostra sui pescatori

’Via Mar Egeo, una via di pescatori’: al rush finale la bella mostra di Paolo Faetanini, in arte Ploz, inaugurata l’11 febbraio, in occasione delle celebrazioni per Santa Apollonia, al Centro culturale Vittorio Belli a Igea Marina. Ultimo giorno di apertura domenica, dalle 14 alle 17. Si tratta di di trenta racconti di pescatori, coi loro volti ritratti. "C’era una volta una via in un piccolo paese della riviera – la presentazione dell’artista – Bellaria Igea Marina. Si differenziava dalle altre vie che costeggiavano il lungomare piene di alberghi e ristoranti, perché era costituita per la maggior parte da case private di pescatori. La via era dedicata al grande Mar Egeo, mare del Mediterraneo pieno di isole frastagliate, come le persone che la abitavano". Il resto della storia da vedere in mostra.