Ultimi ritocchi per le scuole

C’è un filo sottile che lega il ritorno a scuola all’odore fresco della pittura e al rumore attutito dei cantieri che chiudono. A Santarcangelo questo filo passa per la scuola media Saffi e il nido d’infanzia Mongolfiera, dove gli ultimi ritocchi alle aree esterne stanno restituendo spazi nuovi e sicuri a studenti, insegnanti e famiglie. L’intervento, affidato alla società in house Anthea, vale 200mila euro e completa un percorso già avviato. Alla succursale Franchini della Saffi, dopo l’adeguamento sismico della palazzina B, il cortile rinasce: rasature, tinteggiature, un campo da basket rimesso a nuovo. "Volevamo che i ragazzi ritrovassero un luogo accogliente, pronto a ospitare studio e gioco" spiegano dal Comune.

Al nido Mongolfiera, invece, un nuovo ingresso con portico metallico e infissi brillanti accompagna la cura del verde: sfalci, potature, un manto erboso pronto ad accogliere i passi incerti dei più piccoli. "Grazie a questo intervento restituiremo in tempo utile due strutture completamente rinnovate anche nelle aree esterne" sottolineano il sindaco Filippo Sacchetti e la vice Michela Mussoni. Non solo promesse, ma la continuità di un percorso: 1,2 milioni per l’adeguamento sismico della Saffi, oltre 1,1 milioni per la sicurezza della Mongolfiera, entrambi finanziati in gran parte dal Pnrr. "Si tratta del necessario completamento di interventi rilevanti, resi possibili da risorse sovraordinate" aggiungono sindaco e vice. Numeri e cantieri, certo, ma dietro ci sono volti, aspettative, comunità.