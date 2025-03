Ultimo appuntamento con lo Sciroppo di teatro all’auditorium Pina Renzi

Ultimo appuntamento di Sciroppo di Teatro oggi alle 16.30 all’auditorium Pina Renzi di Morciano. In scena lo spettacolo La Bianca, la Blu e la Rossa di e con Alice Bossi. Al centro una scatola nera, tre clownesse, un’attrice e una storia. La trama prende corpo con un linguaggio sonoro e visivo ispirato alle fiabe e al linguaggio comico, repentino e surreale dei cartoon. La Bianca è la clownessa neutra che ha il compito di colorarsi e trasformarsi, dando corpo alle due protagoniste della storia: la Blu e la Rossa, due personaggi opposti in tutto. Info e biglietti: auditorium Pina Renzi, via XXV luglio 121. Tel. 333 2401810