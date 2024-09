Ultimo ‘ballo’ all’Arena della Regina. Fiorella Mannoia chiude la stagione

Le luci si accendono per l’ultimo ‘ballo’ di stagione all’Arena della Regina. Sul palco di Cattolica stasera si prepara a scendere Fiorella Mannoia, gran finale del lungo cartellone di eventi estivi della Regina dell’Adriatico. I concerti sono iniziati lo scorso 30 giugno con il Volo e proseguiti poi con Annalisa, Umberto Tozzi, i Pooh, Gemitaiz, Antonello Venditti e tanti altri. Una grande estate nel segno della musica che si conclude con il concerto di una grande voce del panorama della canzone italiana. Stasera alle 21 c’è Fiorella Mannoia, direttamente dal palco di Sanremo, dove nell’ultima edizione ha fatto emozionare il pubblico con Mariposa. Una nuova avventura per la cantautrice romana, iniziata all’Ariston e proseguita con il tour estivo in cui ha condiviso e condividerà il palco con una vera e propria orchestra sinfonica, pronta ad accompagnare ogni suo brano. Con Fiorella sinfonica, l’artista ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, proponendo varietà di espressioni e soprattutto emozioni inedite per i suoi fan. Da Caffe nero bollente a Quizas quizas quizas, da Che sia benedetta a Sally. Non mancheranno anche i brani più recenti come l’ultimo singolo estivo in collaborazione con Michele Bravi Domani è Primavera e soprattutto la sanremese Mariposa.

Un tour ed un anno, il 2024, che diventa ancora più importante per Fiorella Mannoia, infatti la cantante spegne 70 candeline e festeggia nel suo modo preferito, tornando sul palco a cantare. Una vita dedicata alla musica, iniziata nel 1968 al festival di Castrocaro e proseguita poi con l’incisione del primo album. Da qui un successo continuo, fatto di tanti premi e soprattutto collaborazioni con artisti di spessore del panorama musicale italiano. Nel 1987 ottiene il Premio della critica a Sanremo con il brano Quello che le donne non dicono, l’anno successivo con Le notti di maggio. Negli anni si è distinta per la sua timbrica vocale unica e per l’interpretazione personale delle sue canzoni e delle cover di altri colleghi, tradotte sempre in un linguaggio personale ed intimo. Fiorella sinfonica continua poi con altre tre date in giro l’Italia, prima di spostarsi nel periodo invernale tra le atmosfere intime e suggestive dei teatri. I biglietti per il concerto di stasera sono ancora disponibili online e alla biglietteria dell’Arena della Regina.

Federico Tommasini